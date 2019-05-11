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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Суббота, 11 мая 2019, 09:25
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 мая на уровне 26,2 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 10 мая - 29,4 гривни).

Напоминаем:

10 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 мая на уровне 26,25 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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