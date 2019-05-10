Канадцы договариваются с "Укрзализныцей" о транспортировке огромного количества руды

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине ведет переговоры с компанией "Укрзализныця" о возможности транспортировки до 10 миллионов тонн в год железорудного сырья в морской торговый порт "Пивденный".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Транспортировка должна стартовать после строительства предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

Генеральный директор компании Мэт Симпсон отметил, что обновление договоренностей с "Укрзализныцей" является важным шагом в обеспечении гарантий для нынешних и будущих инвесторов в проект.

Напоминаем:

Black Iron с активами в Украине в феврале текущего года объявила о подписании необязывающего соглашения (меморандума) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

При этом отмечалось, что Black Iron проводит переговоры с другими компаниями.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за 13 млн долларов, затем переименовав ее в BKI Cyprus.

Основные активы – 99% в "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил".

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов.

Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. 20 млн долларов и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн предполагаемых ресурсов, а также 188 млн тонн прогнозных.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal.

Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.