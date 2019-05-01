В Украине изменилась процедура проведения техосмотра транспортных средств

В Украине с 1 мая 2019 года обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Отныне бумажный бланк протокола будет выдаваться водителю в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Водитель должен закрепить эту метку в правой верхней части ветрового стекла изнутри.

Как отметили в МВД, такое нововведение позволит уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК.

Также это облегчит работу контролирующим органам: они смогут проверять, допущено ли транспортное средство к участию в дорожном движении, на расстоянии – информацию из самоклеющейся метки можно будет считывать с помощью специального технического оборудования.

Перечень субъектов ОТК транспортных средств смотрите на сайте Главного сервисного центра МВД.

Напомним, что согласно Закону "О дорожном движении", обязательному техническому контролю подлежат:

легковых автомобилей, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

грузовые автомобили и прицепы к ним;

автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы;

такси.

Вместе с тем не подлежат ОТК:

легковые автомобили всех типов, марок и моделей и прицепы к ним;

мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства;

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны со сроком эксплуатации до двух лет.

технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

ОТК транспортного средства предусматривает проверку его технического состояния: системы тормозного и рулевого управления, внешних световых приборов, пневматических шин и колес, светопропускания стекла, газобаллонного оборудования и тому подобное.

На каждое транспортное средство, которое прошло ОТК и признано технически исправным, составляется протокол проверки, который выдается водителю транспортного средства.

Изменения в порядке проведения ОТК утверждены постановлением Кабинета министров от 23 января 2019 №46, которое было опубликовано 7 февраля 2019 года и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

Напомним, что с 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков онлайн.

Экономическая правда