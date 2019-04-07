Водительские удостоверения в Украине будут выдавать по-новому

Кабинетом министров внесены изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовкой водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Как отмечается, переходными положениями нормативного акта предусмотрено введение новшеств в течение полугода.

Главными нововведениями являются следующие:

Во-первых, введена видеофиксация процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами.

"Видеофиксация процесса составления теоретического экзамена уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца. Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет установлено в каждом экзаменационном авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.

Во-вторых, сокращен до 2-х лет срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

"В процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией", - сообщает пресс-служба.

"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие", - отметили в МВД.

Как отмечается, нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей и упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Минобразования.

Также предусмотрена передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению заведений.

"Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе", - подытожили в пресс-службе.

Ранее Кабинет министров отменил процедуру снятия транспортного средства с учета.

Экономическая правда