BMW выделил миллиард евро на возможные штрафы за сговор

Автоконцерн намерен оспаривать обвинения Еврокомиссии всеми законными средствами, однако выделяет примерно 1 млрд евро на оплату возможных штрафов.

Об этом говорится в пресс-релизе концерна BMW, передает "Укринформ".

"В связи с продолжающимся антимонопольным разбирательством Еврокомиссия проинформировала BMW Group о "заявлении о возражениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия исследует, сотрудничают ли ведущие немецкие автопроизводители с целью ограничить конкуренцию в разработке и внедрении технологий сокращения выбросов выхлопных газов.

В BMW подчеркивают, что в случае необходимости концерн будет оспаривать обвинения Еврокомиссии всеми законными средствами.

В то же время "заявление о возражениях" заставляет BMW Group полагать, что Еврокомиссия может наложить значительный штраф.

В связи с этим компания создает резервный фонд - ориентировочно в размере 1 млрд евро. Эти средства пойдут на оплату возможных штрафов по делу об антиконкурентном сговоре.

Это окажет негативное влияние на финансовые результаты первого квартала 2019 года, указывают в BMW.

Как сообщалось, Еврокомиссия подозревает тройку крупнейших немецких автопроизводителей - BMW, Daimler и VW – в сговоре с целью избежать конкуренции.

По предварительным данным комиссии, три концерна в период между 2006 и 2014 годом достигали систематических договоренностей относительно технологий контроля выхлопных газов.