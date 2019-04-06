Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за 9 миллиардов долларов

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.

Об этом сообщает Интерфакс.

Сумма сделки, которая станет крупнейшей продажей актива Petrobras, составит порядка 9 млрд долл, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Сделка предусматривает продажу 90% сети газопроводов протяженностью 4,5 тыс. километров, проложенной по территории 10 штатов на севере Бразилии.

Engie и Caisse стали победителями в последнем раунде подачи заявок на покупку TAG, отметил источник.

В марте глава Petrobras Кастелло Бранко заявлял о том, что компания планирует продать активы на общую сумму порядка 27 млрд долл, чтобы привлечь средства для сокращения долга, а также направить больше ресурсов на развитие ключевых для нее операций по добыче нефти на шельфе.

Напомним, нефтяной гигант Petrobras увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года более чем в 30 раз благодаря восстановлению цен на нефть.