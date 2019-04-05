"Торговая война": Китай заявляет о "новом консенсусе" с США

Китай и США заявили о прогрессе на переговорах, призванных положить конец торговой войне.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом руководитель Китая Си Цзиньпин призывает к скорейшему завершению дискуссий, а Дональд Трамп отмечает, что для заключения соглашения могут потребоваться еще несколько недель.

Вице-премьер КНР Лю Хэ передал президенту Трампу пожелание китайского лидера о скором завершении переговоров, а также необходимость стратегического руководства для обеспечения здоровых и стабильных отношений между США и Китаем.

Стороны "достигли нового консенсуса" по тексту торгового соглашения, говорит вице-премьер Лю, который возглавлял китайскую делегацию на переговорах в Вашингтоне на этой неделе.

По словам Трампа, на обсуждение торговой сделки могут уйти еще несколько недель, хотя стороны добились прогресса, и соглашение обещает быть "очень фундаментальным".

"Работа еще не закончена", - сказал Трамп журналистам в ходе встречи с Лю Хэ в Белом доме.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — в общей сложности на 250 млрд долларов. Китай в ответ ввел пошлины на 110 млрд долларов.