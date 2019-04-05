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Украина сократила потребление газа на 16%

Пятница, 5 апреля 2019, 16:52
 
Украина в период с января по март потребила 11,1 млрд кубометров газа, что на 16% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщается на сайте АО "Укртрансгаз".

"Украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на март 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 11,1 млрд кубометров газа, что на 16% меньше аналогичного показателя 2018 года", - говорится в сообщении.

Общее использование газа для производственно-технологических нужд уменьшилось на 2% и составило 900 млн кубометров природного газа.

По данным УТГ, в течение первого квартала 2019 года отбор газа из хранилищ сократился (на 2 млрд кубометров, или 28%) и составил 5,1 млрд кубометров.

Напомним, Украина входит в апрель 2019 года с максимальными запасами природного газа в своих подземных хранилищах за последние пять лет.

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Укртрансгаз газ

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