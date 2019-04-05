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Украина проиграла транзитный спор с РФ в ВТО

Пятница, 5 апреля 2019, 11:12

Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Киев оспаривал политический запрет россиян, который разорвал кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии. Официально Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

Читайте подробнее в статье: "Третье поражение в ВТО: какие последствия будет иметь провал в транзитном споре с РФ".

Европейская правда

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РФ CОТ

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