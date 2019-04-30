Ученые подсчитали, когда мертвых пользователей Facebook станет больше, чем живых

Количество умерших пользователей Facebook может превысить количество живых уже через 50 лет.

Такой подсчет сделали оксфордские ученые, сообщает EurekAlert.

Учитывая данные о пользователях 2018 года, ученые предположили, что по меньшей мере 1,4 миллиарда пользователей Facebook умрут до 2100 года.

По этому сценарию количество мертвых пользователей может превысить количество живых уже к 2070 году, а к концу века число умерших пользователей может достичь 4,9 миллиарда.

"Эти данные поднимают новые и сложные вопросы о том, кто имеет право на всю эту информацию, как использовать ее, учитывая интересы семей и друзей погибших, и как ее смогут использовать будущие историки, чтобы понять прошлое", - заявил руководитель исследования Карл Охман из Оксфордского интернет-института, входящего в Оксфордский университет.

Соавтор научной работы Дэвид Уотсон добавил, что никогда еще в истории столь большой архив человеческого поведения и культуры не был собран в одном месте.

Напомним, ранее исследование установило, что Facebook теряет молодых пользователей и пользователей из США.