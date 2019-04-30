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Ученые подсчитали, когда мертвых пользователей Facebook станет больше, чем живых

Вторник, 30 апреля 2019, 12:56
 

Количество умерших пользователей Facebook может превысить количество живых уже через 50 лет.

Такой подсчет сделали оксфордские ученые, сообщает EurekAlert.

Учитывая данные о пользователях 2018 года, ученые предположили, что по меньшей мере 1,4 миллиарда пользователей Facebook умрут до 2100 года.

По этому сценарию количество мертвых пользователей может превысить количество живых уже к 2070 году, а к концу века число умерших пользователей может достичь 4,9 миллиарда.

"Эти данные поднимают новые и сложные вопросы о том, кто имеет право на всю эту информацию, как использовать ее, учитывая интересы семей и друзей погибших, и как ее смогут использовать будущие историки, чтобы понять прошлое", - заявил руководитель исследования Карл Охман из Оксфордского интернет-института, входящего в Оксфордский университет.

Соавтор научной работы Дэвид Уотсон добавил, что никогда еще в истории столь большой архив человеческого поведения и культуры не был собран в одном месте.

Напомним, ранее исследование установило, что Facebook теряет молодых пользователей и пользователей из США.

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