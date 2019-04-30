Фирма с "приватовским" директором тайно построит жилье на Лесном за 119 миллионов

КП "Спецжилфонд" 22 апреля заказало ООО "СК Роял Хаус" строительство жилья в Деснянском районе за 119,28 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", информируют "Наші гроші".

К концу марта 2021 построят третью и четвертую 25-этажные секции на 225 квартир жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, внешними сетями и благоустройством на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема. Общая площадь квартир в двух секциях составляет 8630 кв. м.

Таким образом, строительство стоит около 13 822 грн. за "квадрат". В марте 2018 Минрегионразвития установило опосредованную стоимость строительства жилья с нуля для Киева на уровне 13047 грн., что было немного дешевле.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

По неконкурентному соглашению с "СК Роял Хаус", на заработную плату пойдет 14,26 млн грн., то есть 12% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 4% - 4,57 млн грн. Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости отмененных торгов в 119,38 млн грн.

Закупку провели по переговорной процедуре. Открытые торги дважды отменяли из-за недостатка участников, потому что на них приходило только ООО "Скайбуд Групп" с ценой около 113 млн грн. Его субподрядчиком было ООО "Строительная компания" Адамант "из государственного" Укрстроя ", деятельность которого контролирует нардеп из" Воля народа "Максим Микитась.

Столичная "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 10 тыс грн. зарегистрирована в апреле 2018 по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, дом 3, офис 42.

Сначала учредителями были ООО "Инвестиционная группа" Консалтсити "и ООО" Инплайз "Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него - Александр Шершнев, который также владеет ООО" Тракт Групп "совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое взяло подрядов в Киеве на 176,18 млн грн.

Нынешний договор со "Спецжилфонд" подписал в качестве директора сам Шершнев, а уже через два дня, 24 апреля, фирму "СК Роял Хаус" возглавил Роман Васильевич Демин.

Демин с 2016 года до февраля 2019 был в. о. председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на пять кипрских оффшоров, близких к одному из лидеров группы "Приват" Геннадия Боголюбова "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед" , "Броалия Венчерз Лтд".

Ранее правление "Аэробуд" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре на заказ упомянутого "приватовца" Геннадия Боголюбова.