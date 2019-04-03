Lufthansa может начать полеты в Запорожье
В аэропорту Запорожье выполнили 90% общестроительных работ по возведению нового терминала. Возможностью полетов заинтересовалась немецкая авиакомпания Lufthansa.
Об сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.
"Lufthansa внимательно относится к выбору аэропортов-партнеров и городов, где планирует работать. Тем более важным является тот факт, что немецкая авиакомпания заинтересовалась возможностями Запорожье и запорожского аэропорта", - отмечают в мэрии.
Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что еще несколько лет назад аэропорт Запорожье находился на грани закрытия. Однако реализация городской программы развития аэропорта позволила изменить ситуацию к лучшему.
В прошлом году количество пассажиров превысило 400 тысяч. Прибыль предприятия достигла 50 млн гривен в 2018 году, что позволяет реализовывать масштабные проекты, среди которых и строительство современного пассажирского терминала.
"Строительство ведется за счет бюджета города, а также кредитных средств, которые привлекает аэропорт. Благодаря наличию прибыли у предприятия есть такие возможности. Уже выполнено более 90% общестроительных работ. Выполняются внутренние и отделочные работы", - сказал городской голова.
Терминал планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Выполняется строительство ограждения вокруг аэропорта, проводится необходимый ремонт взлетно-посадочной полосы.
Реализуется программа установки современного радиотехнического и светосигнального оборудования. Построена новая дорога от трассы Харьков-Симферополь в аэропорт. Также прорабатываются планы строительства новой современной взлетно-посадочной полосы.
"Объемы работ по строительству нового терминала стали для нас важным аргументом, чтобы заинтересоваться изучением аэропорта Запорожье, оценить потенциальные возможности для нашей дальнейшей работы", - отметил генеральный менеджер по продажам авиакомпании Lufthansa в Украине Рене Койнзак.
Экономическая правда
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