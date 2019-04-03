Суд закрыл часть дела Омеляна и снял аресты

Суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам министр.

В среду Соломенский райсуд Киева провел подготовительное заседание. Однако из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, эту часть обвинения сняли.

"В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе", – отметил Омелягн.

Он отметил, что уверен в собственной правоте.

Также суд отменил арест имущества.

Как пояснил УП адвокат министра Александр Лысак, статья о декларировании недостоверной информации, в отличие от незаконного обогащения, не предусматривает конфискации имущества. Поэтому суд и снял аресты.

Дело назначили к рассмотрению по существу на 6 мая.

Напомним:

13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

По версии следствия, сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем на 3 млн и 8 млн гривен.

Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна, а в феврале 2019 года – дело направили в суд.

26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.