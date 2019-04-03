Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик", выплаты вкладчикам приостановлены

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".

Соответствующее решение принято апелляционным судом 28 марта, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Учитывая это, исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик" Марине Анатольевне Славкиной.

Полномочия ликвидатора банка продлены до принятия Кассационным административным судом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу, либо согласования Национальным банком новых руководителей и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности ПАО "КБ "Хрещатик".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения", – сообщил ФГВФЛ.

Напоминаем:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

Накануне признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.

Читайте также: Клад "Хрещатика". Зачем киевская власть "закопала" 370 миллионов в "Парковый городок"

Экономическая правда