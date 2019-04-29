Все разделы
Укр / Рус

Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году

Понедельник, 29 апреля 2019, 17:45
 

4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"Самая распространенная причина для ограничения выезда — уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением. К таким ситуациям относятся долги по алиментам, налоговые долги, просроченные кредиты и т.д.", —  комментирует партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко.

"Люди не всегда знают о своем долге. Например, дела об алиментах могут рассматриваться год, а алименты присуждаться с момента обращения в суд. То есть человек может не знать о деле, а потом ей сообщают, что она уже должна большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было", — комментирует адвокат Олег Простибоженко.

Критерии, которые влияют на выезд за границу можно проверить в Опендатабот.

Для этого нужно ввести свой ИНН и проверить, не находитесь ли вы в списке должников по алиментам, налоговым долгам или лиц, находящихся в розыске.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

долги закон

powered by lun.ua
Материалы по теме
Долги перед банками: придут ко всем 29 марта 2019, 15:57
Названа сумма долга, за которую украинцев будут лишать субсидии 14 февраля 2019, 15:30
Долги украинцев за электроэнергию превысили 33 миллиарда — регулятор 13 февраля 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!