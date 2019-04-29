РФ разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию

Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров", - сказал он.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил Приходько.

Напоминаем:

25 декабря 2018 года правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.

В документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели.

Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно.

С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.