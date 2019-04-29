В Украине обязали ограждать железнодорожные пути

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело новые нормы, которые призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей.

Об этом написал заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

В частности, в новом ГСН "Сооружения транспорта. Железнодорожные пути 1520 мм. Нормы проектирования" введено обязательное обустройство специальных ограждений для недопущения выхода на пути посторонних людей.

"Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороге в 2018 году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них — как раз из-за пересечения людьми путей в непредназначенных для этого местах", - написал он.

"Чтобы повысить безопасность людей возле железнодорожных путей и минимизировать число несчастных случаев и аварий, мы ввели проектирование ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать в опасные участки скоростного движения поездов", — отметил замминистра.

По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Согласно этой норме, для недопущения выхода на пути на участках организации скоростного движения поездов во всех случаях следует устанавливать ограждающие заборы или участки лесов в виде лесополос.

Причем, если это будут ограждающие лесонасаждения, то они должны образовывать плотную непрерывную линию защиты.

В местах их разрывов должны устраиваться механические ограждения.

Исключение составляют естественные и искусственные препятствия для выхода на пути. Например, водоемы, заболоченная местность, скальные выемки, дома, гаражи и другое.

Сообщается, что новый ГСН распространяется на:

проектирование и строительство железных дорог колеи 1520 мм с обычным движением поездов и ускоренным движением пассажирских и пригородных поездов, новых железнодорожных линий, дополнительных главных путей, подъездных путей;

реконструкцию и капремонт существующих линий, отдельных сооружений и устройств общей сети железных дорог Украины;

проектирование и строительство железнодорожных линий со скоростным движением пассажирских поездов.

Экономическая правда