Экс-глава банка вывел из него 32 миллиона, и тот обанкротился

Экс-председателя правления одного из столичных банков подозревают в растрате более 32 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Председателем правления, вопреки установленным требованиям относительно порядка выдачи кредитных средств и без соответствующего положения кредитного комитета банковского учреждения, был заключен договор с обществом об открытии возобновляемой отзывной кредитной линии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволило клиенту в течение действия договора неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, более 1,2 млн долларов.

"Получив кредитные средства, чиновники общества вывели их за пределы Украины. Средства были перечислены на счет компании-нерезидента за фиктивный договор поставки товара. Однако договор был заключен только для имитирования ведения хозяйственной деятельности обществом", - сообщает пресс-служба.

"Преступные действия председателя правления стали одним из оснований отнесения банка к категории неплатежеспособных. В результате исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов принято решение о введении в учреждении временной администрации", - заявили в полиции.

Сейчас экс-председателю правления банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. С целью возмещения причиненных государственным интересам убытков в суд будет направлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Экономическая правда