Минфин начал понижать ставки по ценным бумагам

Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма, на которых понизило ставку по 4-месячным гривневым бумагам до 19% годовых.

Об этом сообщается в данных Минфина.

В целом, в ходе аукциона удалось привлечь 13,44 млрд грн, из них 11,238 млрд грн и 82 млн долл.

Спрос на четырехмесячные бумаги достигал 3,55 млрд грн в 25 заявках, однако Минфин удовлетворил лишь 9 заявок на 1,5 млрд грн, понизив ставку с 19,5% до 19% годовых.

Кроме того, впервые с августа 2018 года были размещены 5-летние ОВГЗ.

Спрос на них составил 3,49 млрд, однако Минфин отказался от одной из трех заявок (на 290 млн грн), сохранив доходность на уровне 16% годовых.

Что касается остальных бумаг, то ставки по ним не изменились: от 19% – по 6-месячным до 18% – по 2-летним.

Основные продажи пришлись на шестимесячные ОВГЗ – 3,07 млрд грн и двухлетние – 2,81 млрд грн.

Что касается валютных бумаг, то Минфин продал долларовые ОВГЗ с досрочным погашением на 73,5 млн долларов по ставке 3,85% годовых.

Продажа восьмимесячных долларовых ОВГЗ составила 5,58 млн долларов, а 22-месячных – 3,02 млн долларов по ставкам 7,25% и 7,75% годовых соответственно.

Экономическая правда