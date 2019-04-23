Рекламист из команды Зеленского заработал 21 миллион на популяризации Гройсмана

В 2017-2018 годах ООО "Гудмедиа" получило государственные подряды на рекламу власти на 21,35 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Фирма "Гудмедиа" принадлежит Кириллу Тимошенко, который в 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп", представителем которой является мэр Днепра Борис Филатов. Также Тимошенко является внештатным помощником нардепа Андрея Денисенко, который выдвигался от "Блока Петра Порошенко", а сейчас является внефракционным и входит в политсовет партии "Укроп".

По данным "Наші гроші з Денисом Бігусом", в ходе президентской гонки Кирилл Тимошенко сотрудничал с одним самых влиятельных штабников Владимира Зеленского и личным адвокатам Игоря Коломойского Андреем Богданом.

Последний заказ фирме правительство сделало как раз накануне избирательной кампании - в декабре "Гудмедиа" по контракту с хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата Кабмина получило 1,91 млн грн на шесть "телевизионных произведений" длиной 30 секунд. Каждый из рекламных роликов был посвящен отдельным темам, которые правительство Владимира Гройсмана определил своими достижениями: "Децентрализация", "Дороги", "Пенсии", "Экономика", "Агропромышленный комплекс", "Медицина".

Большинство подрядов было посвящено именно достижениям правительства и развитии Украины без акцента на роли президента Петра Порошенко. Заказы размещались без открытых торгов через Секретариат правительства, Министерство информполитики и его госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины".

Например, в сентябре 2018 два крупных подряда были посвящены "разъяснению и информированию населения о реформах правительства Украины". 1,19 млн грн было выделено на видеоролики о "продвижение реформ в Украине", а 0,95 млн грн ушло на рекламу "реформ в Украине". Под "продвижением" подразумевается реклама уже осуществленных шагов по улучшению состояния какой-то отрасли:

"Внедрение" посвящено снижению ожиданий относительно скорости реформ:

Примерная смета видеороликов на примере "Продвижение реформ" предусматривает 38,2 тыс грн на разработку идеи, 68,5 грн режиссеру, 17,5 грн оператору и другие расходы.

Читайте также: Адвокат Андрей Богдан: Коломойский не отказался от Корбана