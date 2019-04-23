Полиция расследует миллионные переплаты на бронетанковом заводе

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" переплатил 2,4 миллиона гривен на двух закупках гидроамортизаторов для военной техники.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на материалы суда.

Нарушение обнаружила служба безопасности концерна "Укроборонпром", в состав которого входит завод. Досудебное расследование проводит Национальная полиция в Житомирской области.

В сентябре 2017 года между Житомирским бронетанковым заводом и частной фирмой ООО "Технотранс-СВ" по результатам тендера был заключен договор о поставках гидроамортизаторов для военной техники. Цена за единицу составляла 32,7 тыс гривен.

В то же время, должностные лица госпредприятия отклонили значительно более дешевое предложение ООО "Укравто Конверсия", которое предлагало поставить детали по 20,6 тыс гривен за единицу. В то же время на другом тендере Житомирского бронетанкового завода в том же месяце ООО "Укравто Конверсия" предлагало 16,5 тыс гривен за один гидроамортизатор.

Предложение TOB "Укравто Конверсия" была отклонено в связи с его несоответствием условиям тендера в части оплаты продукции. Хотя сама тендерная документация предусматривала возможность изменения условий оплаты.

При этом, выбранное предложение ООО "Технотранс-СВ" также не соответствовало тендерной документации из-за отсутствия подтверждения способности фирмы на поставку запчастей для бронетехники.

В материалах следствия говорится, что по факту госпредприятие закупило на 22 гидроамортизатора больше, чем было предусмотрено тендерными условиями, что повлекло дополнительную переплату в размере 1,2 млн гривен.

Кроме того, в марте 2017 года должностные лица Житомирского бронетанкового завода без тендера закупили по договору с госпредприятием "Промоборонэкспорт" 50 гидроамортизаторов стоимостью 40,8 тыс. гривен за единицу. Чем допустили также переплату в сумме 1,2 млн гривен – больше цены на подобные детали в 2018 году.

В итоге следователи пришли к выводу, что закупка должностными лицами Житомирского бронетанкового завода комплектующих для ремонта военной техники по государственному оборонному заказу Министерства обороны по завышенным ценам приводит к излишнему расходованию бюджетных средств.

Ранее проект "Марлин" сообщил, что СБУ расследует двойную переплату государственным предприятием "Луцкий ремонтный завод "Мотор" за авиационные детали.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда