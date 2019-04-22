Суд оставил топ-менеджера Гладковского управлять "Спецтехноэкспортом"

Суд оставил Владислава Бельбаса в должности директора государственного госрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" в уголовном производстве по растрате более 55 миллионов гривень.

Об этом сообщает "Слово і Діло".

Такое решение в четверг, 18 апреля, приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Усатова по результатам рассмотрения ходатайства Национального антикоррупционного бюро, согласованного со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Прокурор САП Вадим Сидоренко просил отстранить Бельбаса от должности на 2 месяца. Свое ходатайство он обосновал тем, что подозреваемый может использовать свою должность для того, чтобы незаконно повлиять на свидетелей из числа работников "Спецтехноэкспорта", которые являются его подчиненными.

В свою очередь адвокат возражал против удовлетворения ходатайства. Он указывал, что возложенными обязанностями на его клиента обязано воздерживаться от общения со свидетелями.

Изучив ходатайство, судья Усатова оставила его без удовлетворения.

Как пишут "Наші гроші", Владислав Бельбас руководит "Спецтехноэкспортом" с июля прошлого года, до этого работал первым заместителем директора предприятия, а в его отсутствие - и.о. руководителя. Бельбас до этого был руководителем ООО "Дозор Авто" (ранее называлась "Богдан Восток Авто") Олега Гладковского. "Дозор Авто" до сих пор зарегистрировано в Киеве по ул. Электриков 29-А совместно с корпорацией "Богдан".

Также Бельбас представлялся в СМИ как директор направления грузовых автомобилей и автобусов "Хюндай Мотор Украина". Последнюю фирму возглавляет Игорь Гладковський - сын Гладковского.

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Напомним:

"Спецтехноэкспорт" фигурирует в деле о растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн).

4 марта по подозрению в растрате этих средств были задержаны 5 человек. Речь идет о бывшем директоре "Спецтехноэкспорта" Павле Барбуле, его заместителе, а теперь руководителе ГП Владислава Бельбасе, еще одном заместителе Барбула, директоре департамента и заведующем сектором госпредприятия.

Якобы Барбул организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.

4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта".

А 7 марта руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали.

9 марта директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и два экс-сотрудника предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.

Гладковского-старшего президент Петр Порошенко 4 марта освободил от должности первого заместителя секретаря СНБО.