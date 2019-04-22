Приватбанк запустил новую технологию бесконтактной оплаты

Приватбанк запустил новую технологию оплаты покупок смартфонами по QR-коду через POS-терминалы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

"Такая технология позволит оплачивать бесконтактно любые покупки с помощью смартфонов, не поддерживающих NFC-оплату", - говорится в сообщении.

Теперь для оплаты покупки можно сканировать смартфоном QR-код, который появится на экране POS-терминала Приватбанка после введения кассиром суммы оплаты.

Для этого достаточно любого смартфона с приложением Privat24.

После сканирования кода клиенту остается выбрать в приложении карточку и подтвердить оплату.

По данным банка, в первом квартале 2019 года объем безналичных оплат в сети эквайринга банка вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

До конца года банк планирует увеличить сеть торговых терминалов в 190 тысяч, причем большинство из них будут принимать бесконтактные платежи.

Экономическая правда