Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов

Отныне регистрация кассовых аппаратов будет осуществляться по упрощенной процедуре - чтобы получить свидетельство, необходимо только заявление на регистрацию, которое можно подать в электронном виде.

Об сообщается на сайте министерства финансов.

Вступил в силу приказ Минфина №64 об утверждении нового порядка ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).

Отныне регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений. Упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет введения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС). Для этого ДФС разработала новые электронные формы документов и создала сервисы в Электронном кабинете, позволяющие производителям (поставщикам) подавать заявления, а ЦСО - сообщать о заключенных договорах.

Регистрация РРО будет осуществляться в следующем порядке:

- производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;

- производитель РРО включая экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;

- ЦСО направляет электронное сообщение о заключенном договоре с владельцем РРО в контролирующий орган по месту регистрации РРО;

- субъект хозяйствования - владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;

- ГФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);

- ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку о опломбирования РРО;

- ГФС выдает регистрационное удостоверение.

Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме.

Заявления о включении в реестры экземпляра РРО / ЦСО и сообщения ЦСО могут подписываться уполномоченными лицами производителей (поставщиков) или ЦСО, которым делегировано право подписи электронных документов и направлены уведомления о предоставлении информации по электронной цифровой подписи в электронном виде по форме, установленной Порядком обмена электронными документами с контролирующими органами.

Приказом № 64 определен период (два месяца) и особенности первичного формирования и наполнения реестра экземпляров РРО. Так, ГФС в течение двух месяцев, следующих за месяцем вступления в силу настоящего приказа, формирует реестр, включает в него экземпляры РРО, зарегистрированные в органах ГФС и находящиеся в эксплуатации.

Производители (поставщики) в течение трех месяцев подают заявления о включении в реестр всех экземпляров РРО, поставка которых была осуществлена ​​до вступления в силу приказа № 64.

В течение трех месяцев для первичной регистрации РРО, которые не включены производителями в реестр экземпляров РРО, владельцы должны будут прилагать к заявлению паспорта (формуляры) таких РРО и паспорта модема (в случае применения внешнего модема), а также копии документов, подтверждающих факт покупки или безвозмездного получения РРО в собственность, другого документа, подтверждающего право собственности или пользования РРО.

Первичное наполнение реестра ЦСО информацией будет осуществляться на основании заявлений производителей (поставщиков) в течение двух месяцев после вступления в силу приказа № 64. Вместе с тем ЦСО, который заключает договор о техническом обслуживании и ремонте РРО, который впервые будет регистрироваться в органах ГФС, на момент заключения такого договора должен быть включен в реестр ЦСО.

Напомним:

Ранее в Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата - Государственная фискальная служба включила в реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

В октябре 2018 года Минфин упростил правила работы с кассовыми аппаратами. Благодаря этому предприниматели могут быстрее регистрировать кассовые аппараты и имеют меньше бумажной работы.

Экономическая правда