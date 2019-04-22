Окружение Порошенко собирается незаконно построить многоэтажки в центре Киева — СМИ

Здание бывшего Киевского завода электротранспорта

Участок земли в Печерском районе Киева, который контролирует окружение президента Петра Порошенко, вопреки генплану собираются застроить жилыми и общественными домами.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Проект детального плана территории обнародовали 10 апреля на сайте департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Как сообщил эксперт по земельным вопросам Георгий Могильный, проект плана территории противоречит закону. Поскольку, согласно генплану Киева, территория завода относится к промышленной зоне, жилая застройка там запрещена.

Сейчас на 7,5 гектарах размещается недвижимость "Частного акционерного общества "Киевский завод электротранспорта". Руководитель акционерного общества Николай Нечипоренко был помощником Порошенко во время его депутатства.

Конечным бенефициаром предприятия указан Валерий Ричек. Он также один из руководителей спортивно-оздоровительного комплекса "Монитор", бенефициарами которого являются Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко.

Судя по графическим материалам проекта, участок собираются застроить девятью жилыми домами и общественными зданиями высотой от 10 до 31 этажа. Также здесь планируют построить школу на 990 учеников.

Из пояснительной записки к документу следует, что именно представители "Киевского электротранспортного завода" в письме-обращении от 19 февраля 2019 года предложили изменить функциональное назначение территории для дальнейшей застройки.

"Участок завода не используется по назначению и негативно влияет на прилегающую жилую застройку", - говорится в пояснительной записке.

По словам Могильного, детальный план территории не может противоречить генплану, а внести изменения в главный градостроительный документ достаточно сложно. Поэтому была придумана схема, как это обойти.

"Они берут промышленные зоны, "перерисовывают" их под жилье и параллельно "перерисовывают" проект генплана, чтобы когда его утвердить и узаконить тем самым все незаконные детальные планы территорий, которые меняли", - отмечает эксперт.

Общественные обсуждения проекта детального плана территории продлятся до 10 мая. Поэтому его должен будет утвердить Киевский городской совет.