Тигипко возглавил Набсовет своей страховой компании
18 апреля состоялось общее собрание акционеров страховой компании Индустриальная, на котором главой наблюдательного совета был избран Сергей Тигипко, владеющий 99% акций СК.
Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Liga.net.
Как говорится в сообщении, по предложению Тигипко акционеры избрали Алексея Билоногу и Викторию Зинкевич членами набсовета.
СК Индустриальная зарегистрирована 19 июля 2004 года и специализируется на обязательном и добровольном рисковом страховании.
Ранее сообщалось, что глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию.
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