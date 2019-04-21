Тигипко возглавил Набсовет своей страховой компании

18 апреля состоялось общее собрание акционеров страховой компании Индустриальная, на котором главой наблюдательного совета был избран Сергей Тигипко, владеющий 99% акций СК.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Liga.net.

Как говорится в сообщении, по предложению Тигипко акционеры избрали Алексея Билоногу и Викторию Зинкевич членами набсовета.

СК Индустриальная зарегистрирована 19 июля 2004 года и специализируется на обязательном и добровольном рисковом страховании.

Ранее сообщалось, что глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию.