Украинская авиакомпания SkyUp получила свой седьмой самолет

В субботу, 20 апреля, в столичном аэропорту Борисполь приземлился Boeing 737-800 авиакомпании SkyUp, который стал уже седьмым по счету во флоте перевозчика.

Об этом ЦТС сообщили в авиакомпании.

Самолет уже получил фирменную ливрею SkyUp, законцовки крыла модифицированы - установлены Split Scimitar Winglets.

Воздушное судно было произведено в 2004 году. В ближайшее время судно с регистрационным номером UR-SQH отправится в свой первый рейс.

Таким образом, как информируют в авиакомпании, на данный момент парк ее самолетов состоит из пяти среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 (189 посадочных мест) и двух среднемагистральных судов типа Boeing 737-700 (144, 149 мест).

Ранее сообщалось, что в мае SkyUp планирует получить восьмой самолет, который будет выполнять функции резервного борта. Это будет Boeing 737-800 NG 1999 года выпуска.