"Нафтогаз" заплатил норвежским юристам еще 14 миллионов евро за спор с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" 1 апреля 2019 заключила договор стоимостью 14 миллионов евро с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS, осуществляющей юридическое сопровождение в рамках спора НАК с российским ОАО "Газпром".

Об этом сообщается в системе ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".

Цена договора состоит из гонорара исполнителя, понесенных им расходов на привлечение третьих сторон и расходов.

Wikborg обеспечивает сопровождение арбитражных производств по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" с 2014 года. Между компаниями заключены соглашения общей стоимостью почти 50 млн евро.

Напомним:

В феврале 2018 Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

"Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" 2,6 млрд долларов. При этом из-за нежелания выполнить решение арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 200 млн долларов в виде набежавших процентов.

1 марта "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.

По словам главы НАК Андрея Коболева, Россия должна выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующих слушаний позже в этом году.

Стокгольмский арбитраж назначил слушания по требованию "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" 11,58 миллиарда долларов на апрель—май 2021 года.