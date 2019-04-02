Первый ликвидированный: сколько получили вкладчики банка Новинского

Фонд гарантирования вкладов продал последние активы банка "Форум" и вскоре банк будет ликвидирован.

Об этом говорится в статье Александра Моисеенко на Экономической правде.

Активы банка после признания его неплатежеспособным оценивали в 7 млрд гривень. Из кредиторских требований в 9 млрд грн, по данным Фонда, на данный момент удалось вернуть 3,645 млрд грн.

Из этих 3,645 млрд грн 2,7 млрд Фонд оставил себе, которые он ранее потратил на выплаты гарантированных вкладов до 200 тыс. грн. Еще 486 млн получил НБУ за ранее выданное банку рефинансирование.

Вкладчикам 4-й очереди, тем чьи вклады превышали 200 тыс грн, было выплачено 410 млн грн и предусматривается, что примерно будет выплачено ещё столько же. То есть, большую часть своих сбережений они не вернут.

"На фоне ситуации с другими банками, это неплохой результат. Выплата вкладов 4-й очереди происходят в единичных случаях, что, как правило, говорит о сравнительно высоком качестве активов банка", - говорится в статье.

Спустя несколько месяцев юридическое лицо банка будет прекращено и свои средства не вернут тысячи вкладчиков.

Около 2,4 млрд грн находилось в банке у бизнеса, более 1 млрд грн — на счетах компаний, которые связаны с Новинским.

"Ликвидация "Форума" показывает насколько была далека от идеальной система гарантирования вкладов, с которой Украина начинала крупнейшую за свою историю очистку банковского сектора", - резюмирует автор.

Полный текст статьи читайте по ссылке: Полигон для обкатки схем. Как ликвидировали банк Новинского и куда делись 7 миллиардов

Экономическая правда