Злочевский покупает у британцев украинскую газовую компанию

Антимонопольный комитет Украины согласовал кипрской компании Burisma Holdings Limited покупку более 50% поставщика газа "Астроинвест-Украина", который принадлежит британской Cadogan Petroleum.

Соответствующее решение принято на заседании АМКУ 18 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.) занимается поставкой газа в Украине с 2006 года, принадлежит британской компании Cadogan Petroleum, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.

"Астроинвест-Украина" в 2014-2016 году также занималась импортом газа в Украину из ЕС. Как отмечается на сайте компании, она наладила тесное сотрудничество с компаниями-резидентами Германии, Швейцарии и Польши.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Николай Злочевский.

Группе подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".

Как сообщалось ранее, фирма Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

В феврале ЭП сообщила, что Злочевский вернулся в Украину.