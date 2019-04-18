Коломойский о причине национализации Приватбанка: Порошенко хотел "1+1"

Игорь Коломойский рассказал, в чем была выгода Петра Порошенко при национализации Приватбанка.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Это длинная история. Гонтарева и Рожкова (Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, и Екатерина Рожкова — заместитель главы НБУ — ЭП) доложили ему, что в залогах Приватбанка есть акции "1+1 Продакшн", - утверждает Коломойский.

По его словам, до этого Порошенко с 2015 года вел длительные переговоры с Игорем Суркисом о том, чтобы купить у него 25% акций телеканала, и был готов заплатить около 200 млн долларов.

Коломойский утверждает, что Гонтарева предложила "забрать Приватбанк", что позволило бы Порошенко получить блокирующий пакет.

"Но "1+1 Продакшн" — это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался", - сказал Коломойский.

"В 2016 году он ничего не получил. Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так орал на Гонтареву, что вызывали скорую помощь. Он швырялся на нее всем, что у нее на столе было и обзывал последними словами…", - рассказал Коломойский.

"Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", - резюмировал олигарх.

Читайте интервью: Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

Читайте также Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

Напомним:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда