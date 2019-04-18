Производитель беспилотников может потерять более 21 га земли из-за небрежности

Ненадлежащее оформление прав постоянного пользования на 21,2 Га земли в столице ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, 50% + 1 акций которого принадлежит государству в лице концерна "Укроборонпром", создало риски завладения землей посторонними лицами.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы, который проанализировал проект "Марлин".

Аналогичная ситуация с неоформлением прав собственности на 49 объектов недвижимости общей площадью 61,4 тыс кв.м.

В своих возражениях аудиторам представители ОАО "Меридиан" отметили, что оформить недвижимость и землю в Киеве помешали "объективные обстоятельства" и коллизии законодательства.

Также аудиторы отмечают, что производство компании полностью зависит от государственного оборонного заказа. По подсчетам специалистов, на примере 2017 года, если бы менеджмент "Мередиан" сумел найти частных покупателей на беспилотные авиационные комплексы и другую изготовленную технику, то был бы обеспечен дополнительный доход в сумме до 60 млн грн. При этом менеджмент ОАО признает, что при отсутствии ежегодных заказов от государства существует вероятность потери научно-технического потенциала.

В концерне "Укроборонпром" ответили, что только управляют корпоративными правами государства относительно ОАО "Меридиан". А менеджмент обществом осуществляют независимые исполнительные органы. Поэтому в концерне отказались комментировать вопрос о неоформлении земли и недвижимости.

40% акций ОАО "Меридиан" принадлежит частной фирме ООО "Меридиан Союз", которую контролирует известный бизнесмен Вадим Гриб. Последний считается креатурой Валерия Хорошковского, под руководством которого в 2010 году поступил в Службу безопасности Украины.

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева входит в перечень стратегических предприятий Украины. Известно производством беспилотных авиационных комплексов Spectator для ВСУ.

Напомним, идентичную проблему с землей аудиторы зафиксировали на киевском бронетанковом заводе, который может потерять площадь 47,1 га в пределах Киева.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда