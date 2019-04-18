Приватбанк: Очередей к банкоматам нет, лимиты не вводили

Государственный "Приватбанк" продолжает работу в штатном режиме, имеет достаточно ликвидности и не вводил лимиты на снятие наличных в банкоматах и кассах.

Об этом заявил глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл на пресс-брифинге.

"Мы не видим нестандартных ситуаций, банк обеспечен ликвидностью и работает прибыльно", - заявил Крумханзл.

Он отметил, что в "Приватбанке" на сегодняшний день ликвидность составляет почти 100%.

"У нас нет никаких нестандартных ситуаций, у нас нет того, чтобы клиенты банка снимали больше, чем обычно. Поэтому мы планируем работать как обычно. У нас есть запасы", - отметил глава правления банка.

Напоминаем:

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Экономическая правда