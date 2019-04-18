В суде объяснили, почему иск Коломойского рассматривался в закрытом режиме

Окружной административный суд Киева рассматривал иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка в закрытом режиме с целью сохранения банковской тайны.

Об этом сообщил представитель Окружного административного суда Киева на брифинге.

"Так происходит по закону, в данном случае - для сохранения банковской тайны. Это является стандартной процедурой. Такие ходатайства заявляются Национальным банком Украины с целью сохранения банковской тайны", - заявил представитель суда.

По его словам, суд принял вступительную и резолютивную части решения.

"В настоящее время в судебный реестр вносится полный текст судебного решения", - сказал спикер, отметив, что это займет 2-3 дня.

Он отметил, что с текстом нельзя ознакомиться, так как доступ к нему закрыт по той же причине - закрытый режим рассмотрения.

Информацию об обстоятельствах судебного процесса можно узнать от участников, отметил представитель суда.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Напомним:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда