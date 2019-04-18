Гройсман о Приватбанке: решение должно быть обжаловано

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что решение о признании национализации Приватбанка незаконной будет обжаловано.

Об этом он заявил во время рабочего визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба.

"Решение пока не вступило в законную силу, но оно должно быть обжаловано в соответствии с процедурами. НБУ и Минфин уверены в своей позиции", - заявил он.

По словам Гройсмана, речь идет о сохранении средств вкладчиков и государственных ресурсов.

"Решение СНБО, в свое время (решение СНБО о национализации Приватбанка в декабре 2016 года - ЭП) было принято, чтобы спасти банк и обеспечить гарантии для вкладчиков банка. Это было сделано", - отметил премьер.

"Банк работает стабильно. Я не хочу политизировать этот вопрос. Будет решение суда, и будет обжалование. Без политики - меня интересует одно - защита интересов украинцев и сохранения ресурсов государства", - добавил он.

Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Напомним:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда