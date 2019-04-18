Гройсман о Приватбанке: решение должно быть обжаловано
Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что решение о признании национализации Приватбанка незаконной будет обжаловано.
Об этом он заявил во время рабочего визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба.
"Решение пока не вступило в законную силу, но оно должно быть обжаловано в соответствии с процедурами. НБУ и Минфин уверены в своей позиции", - заявил он.
По словам Гройсмана, речь идет о сохранении средств вкладчиков и государственных ресурсов.
"Решение СНБО, в свое время (решение СНБО о национализации Приватбанка в декабре 2016 года - ЭП) было принято, чтобы спасти банк и обеспечить гарантии для вкладчиков банка. Это было сделано", - отметил премьер.
"Банк работает стабильно. Я не хочу политизировать этот вопрос. Будет решение суда, и будет обжалование. Без политики - меня интересует одно - защита интересов украинцев и сохранения ресурсов государства", - добавил он.
Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
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Напомним:
В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.
В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
Экономическая правда
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