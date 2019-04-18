Сколько угля импортировала Украина из РФ в 2018 году

Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.

Так, импорт антрацита из РФ составил 3 млн 624,136 тыс. тонн (доля в общем импорте угля данной марки – 93,6%) на $387,328 млн, битуминозного (каменного) угля, в том числе и коксующего – 11 млн 364,411 тыс. тонн (66,1%) на $1 млрд 433,030 млн.

Импорт другого угля из РФ составил 20,876 тыс. тонн (6,3%) на $2,433 млн.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ввести ограничения на экспорт угля.

Ранее со ссылкой на Государственную фискальную службу сообщалось, что Украина в январе-марте 2019 года сократила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,6% (495,979 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5 млн 249,844 тыс. тонн.