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В Приватбанке рассказали, в каком случае банк может сменить владельца

Четверг, 18 апреля 2019, 15:17

Единственный способ смены собственника Приватбанка - это продажа международному инвестору с отличной репутацией.

Об этом заявил председатель Наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча в своей колонке для издания "Зеркало недели".

"Независимо от того, кто победит в этой президентской гонке, Приватбанк не остановится в своем стремлении достичь справедливости", - подчеркнул он.

"Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд грн., которыми измученное войной государство докапитализировало банк перед лицом краха экономики", - добавил Акчакоча.

Он также подчеркнул, что банк последовательно и настойчиво отстаивает позиции в судах.

"Мы не закрываем глаза и не спускаем на тормозах важные вопросы, и не миримся с "телефонным "правом", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета банка.

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Приватбанк

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