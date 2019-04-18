В Приватбанке рассказали, в каком случае банк может сменить владельца
Единственный способ смены собственника Приватбанка - это продажа международному инвестору с отличной репутацией.
Об этом заявил председатель Наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча в своей колонке для издания "Зеркало недели".
"Независимо от того, кто победит в этой президентской гонке, Приватбанк не остановится в своем стремлении достичь справедливости", - подчеркнул он.
"Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд грн., которыми измученное войной государство докапитализировало банк перед лицом краха экономики", - добавил Акчакоча.
Он также подчеркнул, что банк последовательно и настойчиво отстаивает позиции в судах.
"Мы не закрываем глаза и не спускаем на тормозах важные вопросы, и не миримся с "телефонным "правом", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета банка.
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