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Россия запретила импорт труб из Украины

Четверг, 18 апреля 2019, 14:45
 

Российская федерация запрещает импортировать из Украины ряд видов трубной продукции.

Об этом следует из документа "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года", передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов.

Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения.

Кроме того, запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.

Крупнейшим производителем трубной продукции в Украине является трубно-колесная компания "Интерпайп", которая принадлежит Виктору Пинчуку.

Отметим, что в ноябре 2018 года холдинг EastOne Group, в состав которого входит "Интерпайп", попал под российские санкции.

Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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