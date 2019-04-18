Нацбанк обратится к СНБО и Кабмину из–за отмены национализации "Приватбанка"

Национальный банк готовится к подаче апелляционной жалобы на решение суда, которым отменено решение о национализации "Приватбанка".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацбанке.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктор Григорчук.

"В очередной раз обращаем внимание: порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", – подчеркнул Григорчук.

В Нацбанке также отметили, что НБУ предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны, Кабинету министров относительно подобных судебных практик, "причиняющих вред международному имиджу Украины".

Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация "Приватбанка" была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности.

"Решение о выведении неплатежеспособного "Приватбанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, поскольку для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - сказала она.

Рожкова также добавила, что после выведения неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства банк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сейчас является самым прибыльным банком страны.

НБУ напоминает, что решение о признании "Приватбанка" в декабре 2016 года неплатежеспособным и его последующее выведение с рынка при участии государства основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения.

Нехватка в капитале банка была выявлена по результатам стресс-тестирования и подтверждена итогами инспекционной проверки и независимой международно признанной аудиторской компанией.

Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению финучреждения, о чем они лично уверяли в своем письменном обращении, НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением получить права собственности на акции банка.