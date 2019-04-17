Порошенко: Президент не влияет на тарифы. Но они не вырастут

Президент Петр Порошенко заявил, что был бы рад снизить тарифы, но это не в компетенции главы государства.

Об этом он сказал на встрече с представителями инициативы "Виборча Рада UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ" в ответ на вопрос о тарифах.

"Я отвечу на "провокацию" абсолютно четко: я вместе с украинским народом требую снижения тарифов – тем более, что от президента это отнюдь не зависит. Ну, если народ хочет – надо это делать", – сказал Порошенко, смеясь.

"А теперь серьезный ответ. Сейчас для этого рынок – не президент, не премьер, не НАК "Нафтогаз", а рынок – создал необходимые условия, потому что и спотовые контракты, и контракты на хабах в Европе позволяют нам точно не повышать в мае тарифы", – добавил он

Порошенко напомнил: "Нас пугали: тем, что в мае тариф будет 10, 11, 12 – увидите! Вот увидите, не будет. А они лгали".

"На сегодняшний день правительство готово, но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу правительства. Они сами должны сообщать и приятные вещи. Хотя мне накануне выборов сказать бы: это я сделал... Это не так", – заявил действующий президент.

Порошенко добавил, что назначение или отставка Андрея Коболева с руководящей должности в НАК "Нафтогаз" – это не компетенция президента.

"Я услышал, что есть предложение пересчитать тарифы. Правительство – собственник НАК "Нафтогаз", правительство утверждает финансовый план. Работает там совет независимых директоров, с которыми правительство находит компромисс. И я был очень счастлив, чтобы, если цены дешевле на внешних рынках, украинцы платили бы меньше", – заявил он.

"Это не входит в противоречие с моей стратегией не быть популистом, поскольку есть совершенно четкое обоснование", – подчеркнул Порошенко.

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Напомним:

39,1% украинцев, опрошенных в апреле Киевским международным институтом социологии, считают, что в первые 100 дней работы новый президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги. Эту потребность респонденты озвучивали чаще всего.

До первого тура выборов президента, который прошел 31 марта, тема высоких тарифов была "коньком" кандидатов Юлии Тимошенко и Олега Ляшко.

Шоумен Владимир Зеленский в феврале тоже затронул тему тарифов на коммуналку, обсудив ее с экспертами.