Все разделы
Укр / Рус

Правительство изменило название крупнейшего украинского порта

Среда, 17 апреля 2019, 13:09
 

Кабинет министров переименовал морской торговый порт "Южный" в Одесской области в "Пивденный".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина"

По данным агентства, в пояснительной записке к соответствующему постановлению отмечается, что это позволит избежать применения в правовых актах Кабмина иностранных слов и смешивания украинского с другим языком.

Также сообщается, что согласно постановлению, в документах Кабмина будут заменены устаревшие названия морпортов "Ольвия" (ранее "Октябрьск") и "Черноморск" (ранее "Ильичевск")

Читайте также: Украинский Нептун: Как в порту "Южный" строят крупнейший зерновой терминал

Українська правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

порт Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мариупольский порт потерял треть грузов из-за Керченского моста 14 марта 2019, 11:50
Из-за действий РФ на Азове порт "Бердянск" потерял 4,6 миллиона долларов 4 февраля 2019, 17:45
Стало известно, какой порт перевалил больше всего грузов в 2018 году 8 января 2019, 16:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте