ГБР добилось проведения экспертиз по делу Гладковского-младшего

Игорь Гладковский скриншот видео

Печерский райсуд Киева назначил комплексную судебную товароведческую и экономическую экспертизы по ходатайству следственных Государственного бюро расследований по уголовному делу, которое было открыто после журналистского расследования BIhus.Info о вероятном бездействии детективов НАБУ о коррупции на предприятиях концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.

Перед экспертами поставили следующие вопросы:

- Какова рыночная стоимость изделий 1Г-42 (прицелов-дальномеров), поставленных на Харьковский бронетанковый завод частными фирмами ООО "Спецбудпостачання", ООО "Системинжинирингменеджмент", ООО "Укртехмед", ООО "Делюкс ЛТД", ООО "Оптимумспецдеталь"?

- Подтверждаются ли документально выводы ревизии Харьковского бронетанкового завода за период по 2016 год по нанесению ущербу Министерству обороны Украины в сумме 14,2 млн гривень?

Следователи ГБР проверяют, что сделали детективы НАБУ с марта 2017 года, когда получили от военной прокуратуры материалы о финансовых нарушениях на предприятиях концерна "Укроборонпром", к которым причастны так называемые "мальчики": друзья Игоря Гладковского-младшего, Виталий Жуков и Андрей Рогоза. Последние для поставки запчастей д военной техники по завышенным ценам использовали ряд частных фирм, среди которых ООО "Оптимумспецдеталь".

Также ГБР проверяет, приняли ли меры детективы НАБУ, когда еще в августе 2016 получили результаты ревизии Харьковского бронетанкового завода о нанесении ущерба Министерству обороны Украины.

Выполнение экспертизы возложено на Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Более подробно о "мальчиках" и афере с дальномерами на Харьковском бронетанковом заводе читайте в статье Глеба Каневского на УП: Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского - лишь верхушка айсберга

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Напомним,

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.

6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

Экономическая правда