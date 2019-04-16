Конституционный суд может ограничить права НАБУ. На кону 7 миллиардов

Конституционный суд 17 апреля может принять решение, которое избавит Национальное антикоррупционное бюро права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным делам.

Об этом пишет Радио Свобода.

В таком случае государство может потерять 7 миллиардов гривен - на такую ​​сумму исчисляются уже разорванные по инициативе детективов через суды соглашения, посчитали в "Центре противодействия коррупции".

Соответствующее производство КС открыл в октябре 2018 года по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов" - предприятия, входящего в условную группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Рассмотрение жалобы "Запорожского завода ферросплавов" запланировано на 17 апреля во время закрытой части пленарного заседания Второго сената Конституционного суда.

Завод Коломойского оспаривает полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов коррупционных расследований.

За четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым недействительными были признаны 92 сделки.

Как пишет "Центр противодействия коррупции", по такому принципу в суде по иску НАБУ был признан недействительным договор между "Запорожьеоблэнерго" и "Энергомережа" на сумму более 112 миллионов гривен.

Рекомендуем почитать: Электрический стул — постскриптум. Как друг Порошенко зарабатывал на энергетике

Напомним:

11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.

Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.

В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".