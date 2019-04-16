Евро может вернуться к росту благодаря восстановлению экономики Европы — СМИ

Стагнация единой европейской валюты может закончиться в связи с появлением признаков восстановления экономического роста в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

По оценке UBS Group AG и Morgan Stanley, оживление экономики Европы в сочетании с оптимизмом в отношении торговли Китая в ближайшие месяцы подтолкнут евро более чем на 4 процента вверх.

Евро снижается к доллару в этом году и в последние месяцы торгуется в диапазоне 1,12-1,14 доллара на опасениях по поводу рецессии в Германии и "голубиного" разворота Европейского центробанка.

Это поставило под сомнения прогнозы аналитиков, предсказывавших в начале года укрепление единой валюты в условиях отказа регулятора от стимулов кризисной эры.

"Мы признаем "голубиный" настрой ЕЦБ, но предпочитаем считать рост в Европе и в мире более перспективным и "бычьим" драйвером роста евро", - сказал руководитель отдела стратегии UBS по валютам и ставкам Темос Фиотакис.

Он считает, что улучшение статистических данных региона, в частности розничных продаж и промышленного производства, затмевает сдержанную риторику президента ЕЦБ Марио Драги.

По прогнозам швейцарского банка, в ближайшие месяцы валюта подорожает до 1,18 доллара, а затем завершит год на отметке в 1,2 доллара.

"Оптимизм в отношении роста в других странах мира должен ослабить доллар и помочь евро", - отмечает стратег Morgan Stanley Ханс Редекер, добавив, что американский банк также ориентируется на 1,18 доллара - уровень, которого единая валюта последний раз касалась в сентябре 2018 года.