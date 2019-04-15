Взлетную полосу Одесского аэропорта достроят до конца года

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" длиной 2800 метров будет построена и оснащена соответствующей техникой до конца 2019 года.

Об этом рассказала исполняющий генерального директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" Ольга Макогонюк 15 апреля на совещании в Одесском горсовете, отвечая на депутатский запрос, передает Укринформ.

Предусмотренный проектом комплект оборудования для ВПП закуплено, и его начнут устанавливать, как только будет сухая погода.

"Компания" Автомагистраль-Юг "возобновила после зимнего периода сооружения взлетно-посадочной полосы. Надеемся, что к концу года, согласно графику, строительство завершим, включая монтажом оборудования, которое уже закуплено", - отметила Макогонюк.

По ее словам, объемы капиталовложений в проект составляют "ориентировочно 500-600 миллионов гривен".

Стоит отметить, что сейчас строители уже проложили большую часть ВПП - полторы тысячи метров из запланированных 2800 метров. Сейчас продолжаются бетонные и земляные работы.

Специалисты компании "Автомагистраль-Юг" считают, что взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта будет даже крепче, чем та, которую построили в Стамбуле. Поскольку в турецком аэропорту ставку сделали на скорость строительства с использованием асфальтобетона, а одесским проектом предусмотрено покрытие полосы более долговечного типа - бетонное.

18 июля 2018 на строительство ВПП международного аэропорта "Одесса" правительство направило 253 миллионов гривень. Введение в эксплуатацию новой ВПП позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III (ИКАО) (существующая полоса сертифицирована по категории I (ИКАО).