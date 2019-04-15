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В Европе жгут костры, чтобы защитить виноградники от заморозков

Понедельник, 15 апреля 2019, 14:30

Чтобы защитить виноградники от заморозков, которые охватили на днях Европу, французские и английские виноделы зажгли тысячи костров на своих виноградниках.

Об этом со ссылкой на Facebook-страницу Severe Weather Europe сообщает издание Landlord.

В частности, на странице ресурса размещена фотография, сделанная в ночь с 13 на 14 апреля, на которой изображен французский муниципалитет Арбуа на востоке страны (департамент Юра).

 

Также ресурс опубликовал фото из Великобритании, где в ту же ночь зажгли 1500 свечей на английских виноградных угодьях.

 

Отмечается, что суровые погодные условия сохраняются в Европе и 15 апреля. На данный момент циклон движется на север вдоль побережья Ирландии. Бури ожидаются от Ирландии до Турции.

Как сообщалось, в 2017 году следствием майского понижение температуры воздуха в Украине стало сокращение урожая ягод, фруктов и винограда почти на треть.

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Франция Британия агросектор

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