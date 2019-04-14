Facebook потратил 22 миллиона долларов на охрану Цукерберга

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На обеспечение безопасности основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в 2018 году было потрачено более 20 млн долларов.

Об этом говорится в документах, поданных в федеральную Комиссию по ценным бумагам США перед запланированным на 30 мая собранием акционеров, пишет ВВС.

Как отмечается, на обеспечение безопасности Цукерберга и членов его семьи в прошлом году было потрачено в общей сложности 22,6 млн долларов.

Всю эту сумму Цукерберг, официальная зарплата которого составляет один доллар в год, получил в качестве компенсации от компании. В документах она проходит по статье "прочие компенсации".

В Facebook отмечают, что компания компенсирует расходы, которые несет Цукерберг, выполняя свои обязанности.

Выплаченная Цукербергу сумма состоит из общих расходов на безопасность (10 млн долларов), расходов на перелеты частными самолетами (2,6 млн долларов), а также дополнительной компенсации на безопасность Цукерберга и членов его семьи в размере 10 млн долларов, с которой он должен заплатить налоги.

В Facebook отмечают, что расходы на обеспечение безопасности Цукерберга растут (в 2016 году на эти цели выделили 6 млн долларов, в 2017 году - 9,1 млн), однако компания считает такие расходы оправданными.

Как сообщалось, группа акционеров компании Facebook настаивает на том, что основатель социальной сети Марк Цукерберг должен лишиться поста главы правления.