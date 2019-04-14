"Укртрансгаз" купил оборудования и софта для защиты сетей на 89 миллионов

АО "Укртрансгаз" 18 марта по результатам тендера заказало ООО "Интрасистемс" телекоммуникационную систему за 88,86 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

До 17 апреля в управление "Укртрансгаза" в Боярке поставят аппаратно-программный комплекс защиты сетей от современных сетевых угроз Cisco Firepower.

Гарантийный срок составляет один год после введения в действие и полтора года после поставки. Победное предложение всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Созданная в 2016 году столичная "Интрасистемс" с уставным капиталом 1,00 млн гривен принадлежит киевлянке Олесе Венгер, руководит ею Андрей Шевченко. С ноября 2018 года фирма получила подрядов НАБУ, "Укртрансгаза" и ГП "НЭК "Укрэнерго" на 90,26 млн гривен.

К тендеру не допустили две фирмы. ООО "Центр системной интеграции" предоставило отзыв только к одному из двух аналогичных договоров, а банковская гарантия ООО "АйТи-Солюшнс" не содержала указания на непередаваемость и невозможность переуступки обязательств по банковской гарантии без предварительного согласия со стороны банка-гаранта.

ООО "Специальные системы" требовало внести ряд изменений в технические требования, чтобы расширить круг производителей.

В частности речь шла о требовании плагинов для популярных groupware решений (Outlook и Notes), но заказчик отказался, заявив, что на рынке достаточно производителей, продукты которых удовлетворяют такое требование - ProofPoint, Cisco, Microsoft и другие.