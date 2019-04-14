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Украинские банки продолжают закрывать отделения

Воскресенье, 14 апреля 2019, 10:00
 

В первом квартале текущего года в Украине закрыли 60 банковских отделений.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений.

Лидерами по числу закрытых отделений являются "Ощадбанк" (41), "Альфа-Банк" (12) и "Укрсоцбанк" (10).

По данным Нацбанка, на 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают "Ощадбанк" (2589), ПриватБанк (2013) и Райффайзен Банк Аваль (502).

В 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.

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НБУ банки

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