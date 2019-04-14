Украинские банки продолжают закрывать отделения
Воскресенье, 14 апреля 2019, 10:00
В первом квартале текущего года в Украине закрыли 60 банковских отделений.
Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений.
Лидерами по числу закрытых отделений являются "Ощадбанк" (41), "Альфа-Банк" (12) и "Укрсоцбанк" (10).
По данным Нацбанка, на 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают "Ощадбанк" (2589), ПриватБанк (2013) и Райффайзен Банк Аваль (502).
В 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua