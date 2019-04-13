Американский нефтегазовый гигант покупает конкурента за 33 миллиарда долларов

Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Anadarko Petroleum за 33 млрд долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе Chevron, передает "Интерфакс-Украина".

Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями. За каждую бумагу Anadarko акционеры получат 0,3869 акции Chevron и 16,25 доллара. С учетом долга Anadarko объем сделки составит около 50 млрд долларов.

"Приобретение Anadarko существенно расширит портфель активов в сфере разведки и добычи и укрепит позиции компании в сегменте сланцевых, глубоководных и газовых месторождений", - отмечается в пресс-релизе Chevron.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров компаний и может быть закрыта во втором полугодии 2019 года. Ожидается, что ежегодная синергия от слияния составит около 2 млрд долларов.

После закрытия сделки Chevron планирует увеличить объемы выкупа акций с 4 млрд долларов до 5 млрд долларов в год.



Chevron является второй по капитализации нефтегазовой компанией в США, уступая по этому показателю только ExxonMobil. В 2018 году компания получила чистую прибыль в размере 14,82 млрд долларов против 9,2 млрд долларов годом ранее.